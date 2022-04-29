Москва, 29 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Лучшим футболистом апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба лиги.

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За Изидора единогласно проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщики.

На приз также претендовали вратарь «Динамо» Антон Шунин, полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз и капитан «Химок» Денис Глушаков.

В апреле Изидор забил победный гол в ворота московского «Спартака» (1:0), отличился в матче с «Ростовом» (1:4) и оформил дубль во встрече с «Сочи» (2:2).

На сегодняшний день «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 41 очко в 25 матчах.