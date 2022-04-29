Москва, , 11:38 — REGNUM В 2022 году 53% жителей России проведут длинные майские праздники дома. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

1 мая Gov.tuva.ru

Поедут на дачу или в деревню 17%. Будут работать в праздничные дни 11%. На природу отправятся 5%, в путешествие по России — 4% (самые популярные города — Санкт-Петербург, Москва и Сочи).

На отдых за границу в майские праздники поедут лишь 1% опрошенных, чаще всего они называли такие страны как Турция и Египет.

Опрос проведён 20–26 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 398 населенных пунктах.

Как сообщало, 13% жителей России возьмут отпуск в рабочие дни между выходными в праздничные дни 1 мая и 9 мая.

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