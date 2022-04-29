Донецк, 29 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики медицинскую помощь за сутки получили почти 60 мирных жителей, раненных при обстрелах со стороны украинских боевиков. Об этом 29 апреля сообщил штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на Минздрав.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

«Всего (за прошедшие сутки) на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 59 раненым мирным жителям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.