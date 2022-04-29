Сочи, Краснодарский край, 29 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Все российские регионы сохраняют статус ситуации высокого риска из-за пандемии коронавируса. Об этом на совещании, посвящённом курортному сезону в Краснодарском крае, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась. ВОЗ не снимает статуса ЧС. Все субъекты РФ также сохраняют статус ситуации высокого риска», — сказала Попова.

По её словам, на сегодняшний день среднее число заболевших «составляет семь-восемь тысяч»: «Темпы снижения заболеваемости замедлились».