Новосибирск, 29 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 595 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 115 новых носителей коронавируса. За это же время 117 человек выписали с выздоровлением, двое скончались, в реанимации находится 71 человек, на ИВЛ – 13 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 256 084 случая заражения коронавирусом, 249 123 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5620 человек.