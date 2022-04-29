Элиста, 29 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 18 носителей коронавируса, выздоровели 32 ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 29 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух ковид-центрах Калмыкии лечение получают 48 пациентов, из них три человека остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 51 131 случай заражения коронавирусом. После COVID-19 выписаны с выздоровлением 49 997 пациентов. Скончались 839 человек.