Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в закон о градостроительной деятельности. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Изменения касаются порядка проведения градостроительных обсуждений. До конца до 2022 года они будут проходить заочно, с помощью интернет-технологий. При этом срок проведения общественных обсуждений градостроительных проектов сокращается с трёх месяцев до одного.

Такие изменения приняли в Петербурге в связи утверждением аналогичных мер на федеральном уровне.

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Напомним, во время обсуждения законопроекта в петербургском парламенте у депутатов по нему появились замечания и предложения. Однако большинством голосов документ приняли в целом.