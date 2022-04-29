Лондон, 29 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Страны Запада могут первыми напасть на Россию в случае третьей мировой войны. Об этом сообщил военный аналитик и обозреватель Лиам Дойли в материале Daily Express (DE).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, вероятными противниками России станут страны, обладающие ядерным арсеналом. Они могут первыми совершить нападение, развязав третью мировую войну.

Дойли отмечает, что против 6257 российских ядерных боеголовок на Западе есть 3700 у США и ещё 225 у Великобритании. Американские самолёты, способные наносить тактические ядерные удары, могут находиться на территории Германии, считает эксперт.