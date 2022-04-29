Калуга, , 11:44 — REGNUM В преддверии Праздника Весны и Труда 2022 года Калугастат привёл данные, характеризующие ситуацию на рынке труда за 2021 год, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

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В Калужской области число лиц, входящих в состав рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше, в 2021 году составляло 543,6 тыс. человек, из них безработных — 21,6 тысячи человек, уровень безработицы — 4%. Уровень занятости населения области, который рассчитывается как отношение занятых лиц в возрасте от 15 лет к общей численности населения этого возраста, составил 69%.

В России число лиц, входящих в состав рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше, в 2021 году составляло 75,3 млн человек, из них численность безработных по критериям МОТ (Международная организация труда) составляла 3,6 млн человек, уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) — 4,8%.

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