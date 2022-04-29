Тюмень, 29 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Тюменской области языки народов России в рамках спецкурсов и факультативов изучаются в 22 школах. А в школе №51 Тюмени есть предмет «татарский язык», сообщает пресс-служба главы региона.

Дружба народов

«Сохранение традиционных для Тюменской области гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений – одно из важнейших условий поступательного социально-экономического развития и безопасности жителей нашего региона», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.