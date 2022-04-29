Владикавказ, 29 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Северной Осетии привлекли к ответственности администратора паблика в соцсети. Женщину уличили в дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

«48-летняя жительница Владикавказа, являясь администратором популярного новостного аккаунта, в социальной сети разместила публикацию, компрометирующую российских военных. <…> В отношении нарушительницы был составлен протокол по статье КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации», — сообщили подробности в полиции.

Суд признал гражданку виновной в публичном распространении ложной информации и назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей.

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