Сеул, 29 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В марте 2022 года ставки по ипотечным кредитам в банках Южной Кореи составили в среднем 3,98% годовых, что на 0,05% больше по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель с мая 2014 года, когда ставка по кредиту выросла до 4,02%.

Известно, что ставки по кредитам выросли вслед за учетной ставкой, которую ЦБ повысил до 1,5%.

Читайте также: ЦБ Южной Кореи повысил учётную ставку на 0,25%

Ставка по необеспеченным кредитам выросла за месяц на 0,13%, до 5,46%. Между тем средняя ставка по банковским депозитам составила 1,74%, увеличившись на 0,04%.