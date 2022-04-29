Кабул, 29 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Должностные лица департамента охраны и обслуживания тоннеля на перевале Саланг в Афганистане сообщили, что один человек погиб, а другой пострадал в результате автоаварии, передаёт газета «8 Собх».

Горная река

Инцидент произошёл 28 аперля в районе участка №6 Южного Саланга.

Абдулла Убайд, отвечающий за обслуживание Саланга, уточнил, что трейлер, гружённый картофелем, съехал с дороги и упал в реку. По его словам, в результате аварии один водитель погиб, в другой получил ранения. Убайд оценил состояние раненых как тяжёлое.

Также, источники в Кандагаре сообщают, что один человек погиб в результате столкновения автомобиля «Фольксваген-Пассат» с автоприцепом на трассе Герат — Кандагар.

На шоссе Саланг на севере и шоссе Кандагар — Герат на юге страны подобные инциденты происходят неоднократно.