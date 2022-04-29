Донецк, , 11:33 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 52 человека личного состава. Об этом 29 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста, две огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30, одну БМП, один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР захватили один бронетранспортер и одно грузовое транспортное средство киевских боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил о гибели при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине жителя Великого Новгорода Романа Алхименко.