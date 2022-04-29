Уфа, , 11:35 — REGNUM Заместителем председателя государственного собрания Башкирии на профессиональной постоянной основе стал Рустем Ахмадинуров. Об этом 29 апреля сообщил зампредседателя госсобрания региона Рустам Ишмухаметов в своем Telegram-канале.

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Данный вопрос был рассмотрен на очередном пленарном заседании в республиканском парламенте.

Ишмухаметов сообщил, что перед началом пленарного заседания госсобрания прошло заседание фракции «Единая Россия».

«Мы выдвинули кандидатуру Рустема Ахмадинурова в качестве заместителя председателя парламента на профессиональной постоянной основе. Государственное собрание уже поддержало эту нашу инициативу», — сообщил он.

По информации некоторых СМИ, Ахмадинуров ранее занимал эту должность на общественных началах

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат Айгуль Гареева, которая работала на профессиональной постоянной основе, недавно сложила полномочия.

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