Назначен зампредседателя госсобрания Башкирии на профессиональной основе
Уфа, 29 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Заместителем председателя государственного собрания Башкирии на профессиональной постоянной основе стал Рустем Ахмадинуров. Об этом 29 апреля сообщил зампредседателя госсобрания региона Рустам Ишмухаметов в своем Telegram-канале.
Данный вопрос был рассмотрен на очередном пленарном заседании в республиканском парламенте.
Ишмухаметов сообщил, что перед началом пленарного заседания госсобрания прошло заседание фракции «Единая Россия».
«Мы выдвинули кандидатуру Рустема Ахмадинурова в качестве заместителя председателя парламента на профессиональной постоянной основе. Государственное собрание уже поддержало эту нашу инициативу», — сообщил он.
По информации некоторых СМИ, Ахмадинуров ранее занимал эту должность на общественных началах
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат Айгуль Гареева, которая работала на профессиональной постоянной основе, недавно сложила полномочия.