Элиста, 29 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Калмыкии ищут различные способы борьбы с саранчой, до периода отрождения которой осталось две-три недели. Этот вопрос был поднят на встрече с директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Романом Некрасовым, сообщил в своём телеграм-канале министр сельского хозяйства Калмыкии Максим Менкнасунов.

Саранча

«Роману Владимировичу высказал свои опасения по поводу продления режима временного ограничения полётов на территории республики. А так как 30% всех работ по борьбе с саранчой осуществляет малая сельскохозяйственная авиация, этот вопрос нужно решить как можно скорее», — отметил он.

По словам Менкнасунова, в ближайшее время планируется определить регламент работы с вредителями на текущий сезон.