Новосибирск, 29 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Фонд защиты прав дольщиков Новосибирской области 27 мая 2022 года в рамках соответствующего тендера планирует выбрать подрядчика на достройку проблемного дома в ЖСК «Закаменский-11». Стартует тендер с ценой 867 249 612,55 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Многоквартирный многоэтажный дом № 1 расположен в микрорайоне Закаменский, 11 стр в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071 001:1. Разрешение на строительство мэрией Новосибирска продлено до 10 октября 2023 года.

Объект рассчитан на 29 этажей, его общая площадь — 19,6 тыс. кв. м при общей площади 224 квартир — 12 141,72 кв. м.

Работы подрядчик должен выполнить не позднее 558 календарных дней с момента подписания договора.

Напомним, ранее на торги по достройке был выставлен другой новосибирский долгострой — в ЖСК «Закаменский-12». В итоге в январе 2022 года комиссией были отклонены заявки от обеих компаний, которые приняли участие в тендере с начальной ценой 438 млн рублей.