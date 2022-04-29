Томск, 29 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом. 34 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 129 796.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 127 357 пациентов, в том числе 143 за последние сутки. Жертвами коронавируса в регионе стали 824 человека.