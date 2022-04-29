Москва, , 11:33 — REGNUM Российская певица Ханна (Анна Иванова) раскрыла творческие планы. Соответствующей информацией артистка поделилась с корреспондентом ИА REGNUM на церемонии объявления номинантов Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV 28 апреля.

Ханна Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам певицы, её новая студийная пластинка уже готова, однако теперь она ожидает «правильного времени» для её выпуска. К слову, на предстоящей премии RU. TV Ханна будет представлена сразу в трёх номинациях — «Лучшая певица», «Связь поколений» и «Лучший дуэт».

Напомним, что в 2022 году Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV пройдёт 28 мая в Москве. Мероприятие станет 11-м в истории телеканала.

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