Москва, 29 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Российская певица Ханна (Анна Иванова) раскрыла творческие планы. Соответствующей информацией артистка поделилась с корреспондентом ИА REGNUM на церемонии объявления номинантов Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV 28 апреля.

Василий Иванов ИА REGNUM Ханна

По словам певицы, её новая студийная пластинка уже готова, однако теперь она ожидает «правильного времени» для её выпуска. К слову, на предстоящей премии RU. TV Ханна будет представлена сразу в трёх номинациях — «Лучшая певица», «Связь поколений» и «Лучший дуэт».

Напомним, что в 2022 году Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV пройдёт 28 мая в Москве. Мероприятие станет 11-м в истории телеканала.