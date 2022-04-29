Москва, 29 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Принятие в России в 2021 году меры помогли поддержать эффективность платёжной системы. Об этом 29 апреля заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казначейство

«У нас нагрузка на платёжную систему выросла на 12%, но она работает беспребойно, эффективно, и меры, принятые в прошлом году, доказывают свою эффективность и в этом году», — заявил Мишустин.