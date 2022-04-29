Брюссель, 29 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Евросоюз выражает поддержку Молдавии и призывает всех избегать действий, которые могут дестабилизировать ситуацию. Об этом говорится в распространённом 29 апреля заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по случаю терактов в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Сообщения об инцидентах в Приднестровском регионе Молдавии, которые произошли в течение последних дней, подрывают безопасность и стабильность Молдавии», — говорится в обращении Борреля.

Он подчеркнул, что Брюссель поддерживает «территориальную целостность» Молдавии и поддержал «сдержанную» позицию Кишинёва. Представитель Евросоюза также пообещал, что ЕС нарастит объемы помощи Молдавии.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду обвинила в совершении терактов в ПМР самих приднестровцев. Она также отказалась обсудить рост напряжённости в регионе с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.