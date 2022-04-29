Благовещенск, 29 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Более трёх тонн груза с товарами первой необходимости отправили из Еврейской автономии в Донбасс. Людям передадут одежду, обувь, продукты питания и предметы личной гигиены, сообщил телеграм-канал правительства региона.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

Груз готовили к отправке в рамках акции «Поезд помощи». Еврейская автономная область одной из первых приняла в ней участие. Поезд с помощью отправляли в торжественной обстановке.

«От имени губернатора области Ростислава Гольдштейна, правительства региона и от себя лично хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи: органы власти всех уровней, Российские железные дороги, общественные объединения, предпринимательские сообщества и неравнодушных жителей нашей области. Груз очень ждут жители Донецкой и Луганской Народных Республик», — отметил заместитель председателя правительства области Илья Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарную помощь для беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик передали Бурейская и Зейская ГЭС (подразделения ПАО «Русгидро»). Эвакуированным жителям Донбасса передадут продукты, постельные принадлежности, средства личной гигиены, канцелярию, детские товары и другие необходимые вещи.