Липецк, , 11:30 — REGNUM Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен, сообщила 29 мая пресс-служба Росавиации.

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В числе закрытых аэропортов остаётся аэропорт «Липецк». Он будет закрыт до 03:45 7 мая.

Также временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорты всех остальных городов, включая Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву, продолжают работать в штатном режиме.