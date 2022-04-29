Новосибирск, 29 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Новосибирске назначена уголовно-процессуальная проверка после исчезновения 12-летнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

pexels.com Подросток

В ведомстве уточнили, что 28 апреля 2022 года мальчик ушёл из дома в школу в Советском районе Новосибирска и до настоящего времени не вернулся.

Следователи совместно с полицейскими устанавливают местонахождения ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.