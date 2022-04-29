Тегеран, , 11:28 — REGNUM Министр внутренних дел Ирана заявил, что в стране будет произведена перепись афганских беженцев. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские дети в лагере беженцев Hashoo Foundation USA

Ахмад Вахиди, глава МИД Ирана, заявил на пресс-конференции 28 апреля, что перепись производится с целью выявления и обеспечения безопасности иммигрантов. Он пояснил, что это необходимо для определения экономических планов Ирана и в целях обеспечения безопасности самих беженцев.

Министр внутренних дел Ирана попросил афганских беженцев зарегистрироваться, обратившись в государственные органы и полицию.

Вопрос переписи афганских беженцев в Иране был поднят в то время, когда после в персе появились сообщения о преследованиях детей афганских беженцев в Иране, на что некоторые командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили с предупреждениями об отмщении.