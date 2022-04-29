В Волгограде выходят на маршрут новые троллейбусы
Волгоград, 29 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Троллейбусы с возможностью автономного хода переданы 29 апреля муниципальному «Метроэлектротрансу» Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Предприятие получило 18 современных троллейбусов белорусского производственного холдинга «Белкоммунмаш». Транспортные средства могут разогнаться до 60 км/час, вмещают до 100 пассажиров, способны проехать не менее 15 км на участках, где не оборудована контактная сеть.
Троллейбусы 1 мая выйдут на маршрут №8А, который полностью заменит автобусное направление №95 в тех же границах «Тулака – посёлок ГЭС».
До конца 2022 года в Волгограде 56 единиц нового электротранспорта заменят автобусы на популярных городских направлениях.