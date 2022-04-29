Волгоград, 29 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Троллейбусы с возможностью автономного хода переданы 29 апреля муниципальному «Метроэлектротрансу» Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Троллейбусы в Волгограде

Предприятие получило 18 современных троллейбусов белорусского производственного холдинга «Белкоммунмаш». Транспортные средства могут разогнаться до 60 км/час, вмещают до 100 пассажиров, способны проехать не менее 15 км на участках, где не оборудована контактная сеть.

«У нас есть часть территорий, куда электротранспорт не ходил – автономный ход позволит обеспечить транспортную доступность этих объектов. Считаем электротранспорт серьёзной составляющей городского общественного транспорта, он комфортный и удобный. Мы понимаем, что необходимо дальше заниматься и модернизацией контактной сети, тяговых подстанций, подвижного состава, в том числе трамваев. В течение трёх-четырёх лет мы планируем серьёзно обновить инфраструктуру», — сказал на торжественной церемонии передачи ключей губернатор Андрей Бочаров.

Троллейбусы 1 мая выйдут на маршрут №8А, который полностью заменит автобусное направление №95 в тех же границах «Тулака – посёлок ГЭС».

До конца 2022 года в Волгограде 56 единиц нового электротранспорта заменят автобусы на популярных городских направлениях.