Саратов, , 11:27 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировали 55 ковид-пациентов, выписали 228 человек. Об этом 29 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего зарегистрировано 248 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 240 747 человек.

На стационарном лечении находятся 498 пациентов, на амбулаторном — 1834.

От COVID-19 скончались в регионе 5943 человека, из них один — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания подала заявку медрегулятору на разрешение применение вакцины от COVID-19 для детей младше шести лет.

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