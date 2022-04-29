Саратов, 29 апреля 2022, 11:27 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировали 55 ковид-пациентов, выписали 228 человек. Об этом 29 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
Всего зарегистрировано 248 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 240 747 человек.
На стационарном лечении находятся 498 пациентов, на амбулаторном — 1834.
От COVID-19 скончались в регионе 5943 человека, из них один — за сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, американская компания подала заявку медрегулятору на разрешение применение вакцины от COVID-19 для детей младше шести лет.
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