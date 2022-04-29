Саратов, 29 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувшие сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировали 55 ковид-пациентов, выписали 228 человек. Об этом 29 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 248 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 240 747 человек.

На стационарном лечении находятся 498 пациентов, на амбулаторном — 1834.

От COVID-19 скончались в регионе 5943 человека, из них один — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания подала заявку медрегулятору на разрешение применение вакцины от COVID-19 для детей младше шести лет.

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