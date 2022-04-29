В Оклахоме вслед за Техасом практически полностью запретили аборты
Оклахома-сити, США, 29 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Законодательное собрание американского штата Оклахома, в котором подавляющее большинство депутатов — республиканцы, приняло законопроект, по сути, запрещающей аборт на территории штата, сообщает New York Post.
Закон Оклахомы о сердцебиении запрещает аборты после того, как у плода обнаружена сердечная деятельность, что происходит примерно через шесть недель беременности — до того, как многие женщины осознают, что вынашивают ребенка. Он включает исключения для неотложной медицинской помощи, но не для случаев изнасилования и инцеста.
Ранее законодатели Оклахомы проголосовали за признание абортов уголовно наказуемое деянием и установили штраф в размере $100 тыс. и тюремное заключение до десяти лет для врачей, проводивших эту процедуру.
Пациенты, делающие аборт в штате, не подлежат уголовной ответственности в соответствии с этим законом, но, как и в Техасе, частные лица могут подать в суд на любого, кто помогает женщине пройти процедуру, и добиваться взыскания с такого лица штрафа на сумму до $10 тыс.
В свою очередь, противники абортов были уверены, что закон будет соблюдаться.
Члены палаты также поддержали требование к студентам-трансгендернам, чтобы они пользовались исключительно туалетами для того пола, к которому они принадлежали при рождении, а также требование, согласно которому родителей необходимо уведомлять о том, что их детям будут рассказывать о вопросах пола и гендера на уроках.