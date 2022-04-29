Москва, 29 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Выплаты по социальным направлениям должны быть организованы качественно и эффективно. Об этом 29 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«От казначейства в целом зависит, насколько быстро и качественно осуществляются все государственные платежи, в том числе выплаты семьям с детьми, которые начнутся с 1 мая, уже с 1 апреля расчёты соответствующие будут делаться», — заявил Мишустин.

«Это вообще целый комплекс работ, связанный со строительством школ, детских садов, поликлиник и других объектов», — указал он.