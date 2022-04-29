Москва, 29 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали более 2,5 тыс. человек с COVID-19, сообщили 29 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 29 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2558 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за сутки в России выявлено 7 710 новых случаев коронавирус. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 161 человек, выздоровели – 11 041 человек.