Чита, 29 апреля 2022, 11:25 — REGNUM Жителей Читы предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Читинского гидрометцентра, 2 мая в краевом центре ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду.
«Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. При сильном ветре существует риск обрыва проводов», — сказано в официальном сообщении читинской мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Чите демонстрировала 20–21 апреля 2022 года.
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