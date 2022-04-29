Чита, 29 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Жителей Читы предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Читинского гидрометцентра, 2 мая в краевом центре ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

«Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. При сильном ветре существует риск обрыва проводов», — сказано в официальном сообщении читинской мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Чите демонстрировала 20–21 апреля 2022 года.

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