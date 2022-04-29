Сеул, 29 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1068 человек. Об этом 29 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 29 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 027 685 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1345 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 543 484 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 9436 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 101 901 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 198 844 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 1 670 097 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 50 568 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 194 616.

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