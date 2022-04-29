Москва, , 11:24 — REGNUM Парк российского автотранспорта расширяет государственная корпорация «Ростех» совместно с научно-техническим центром КАМАЗа. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Электробус Mos.ru

Отмечается, что на один из маршрутов Москвы вышел в рамках длительного тестирования сочлененный низкопольный электробус особо большого класса КАМАЗ-6292.

Также указывается, что электробус был запущен на маршрут – М2 от парка Победы до метро «Владыкино» протяженностью 40 км.

При этом уточняется, что такое новшество даст возможность обкатать новый вид транспорта на больших расстояниях и позволит специалистам Научно-технического центра КАМАЗа оперативно отреагировать на предложения и замечания москвичей, а также внедрить необходимые доработки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев подтвердил, что поставка первых самолётов МС-21 с отечественными комплектующими планируется в 2024 году.