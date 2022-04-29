Благовещенск, , 11:58 — REGNUM На постоянное место жительство в Амурской области ждут людей, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Им помогут с оформлением документов и трудоустройством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе правительства региона.

Поезд с беженцами Https://www.ryazangov.ru

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Поезд с вынужденными переселенцами едет в Амурскую область и Хабаровский край из Таганрога. В пути находятся 277 человек. Помочь им в переезде намерены в рамках программы добровольного переселения соотечественников.

«Я считаю, что наш братский долг принять переселенцев на дальневосточной земле. Теперь надо в кратчайшие сроки помочь людям с получением гражданства и социальными гарантиями на местах, чтобы дети имели возможность учиться, а взрослые – работать, обустраивать новую жизнь», — отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Вакансии для переселенцев ищет корпорация по развитию Дальнего Востока, в приоритете — трудоустройство по специальности. Пока для людей готовят временное жильё.

«У нас всё готово для того, чтобы встретить людей, вынужденных покинуть свои дома на Донбассе. Мы предлагаем вынужденным переселенцам приехать жить в Амурскую область, причем не в качестве беженцев, а в рамках госпрограммы переселения бывших соотечественников. Главное условие – не временное пребывание, а полноценный переезд с трудоустройством. Специалисты управления занятости рассказывают людям о перспективах переезда в Амурскую область. Интерес есть, спрашивают о природе, климате, вакансиях, зарплатах», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровский край 29 апреля прибыл первый железнодорожный состав с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины. Регион принял 302 человек.