В Приамурье и Хабаровский край переедут 277 человек из Донбасса
Благовещенск, 29 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. На постоянное место жительство в Амурской области ждут людей, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Им помогут с оформлением документов и трудоустройством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе правительства региона.
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Поезд с вынужденными переселенцами едет в Амурскую область и Хабаровский край из Таганрога. В пути находятся 277 человек. Помочь им в переезде намерены в рамках программы добровольного переселения соотечественников.
Вакансии для переселенцев ищет корпорация по развитию Дальнего Востока, в приоритете — трудоустройство по специальности. Пока для людей готовят временное жильё.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровский край 29 апреля прибыл первый железнодорожный состав с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины. Регион принял 302 человек.