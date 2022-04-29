Лондон, 29 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В странах Европы закончилась «эпоха низких цен», сообщает британская газета The Times.

NoMorePhotoHere Супермаркет в Лондоне

Автор материала Бруно Уотерфилд рассказал, что цены в супермаркетах Европы растут еженедельно. Увеличились и без того высокие счета на электроэнергию. И если кто-то получил прибавку к зарплате, её мгновенно уничтожит инфляция.

«Весенние цифры инфляции по еврозоне выглядят мрачно. Годовая инфляция превышает 7%, а 44-процентное повышение цен на энергию взвинчивает продовольственные цены», — информирует автор.

По его словам, причина в «двойном ударе» — российской спецоперации и проблем Евросоюза с энергоносителями. В результате произошёл «эффект домино», из-за которого посыпались различные цепочки снабжения. Он особенно отметил резкое подорожание мягкой пшеницы и рапсового масла.

Дидерик Самсон, возглавляющий аппарат зампред Еврокомиссии, отвечающего за энергетическую политику, пояснил, что прежде низкая стоимость жизни достигалась в ущерб окружающей среде и за счёт импорта российского ископаемого топлива. По его словам, которые приводятся в статье, никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда.

«Да, энергия теперь будет намного дороже. Последние 40 лет она была слишком дешёвой», — сказал он.