Москва, 29 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Жители России из всех официальных государственных дат чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

Женский праздник 8 Марта ощущают как личный праздник 53% опрошенных, 23 февраля — 47%, Рождество Христово (7 января) — 46%, Первомай или День Весны и Труда — я 33%.

День Победы, 8 Марта, 23 февраля и 1 мая наиболее значимы для граждан старше 45 лет, а День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября) — для людей 35-44 лет.

Опрос проведён 20–26 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 398 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России 9 мая остаётся самым главным, святым праздником, считает президент РФ Владимир Путин.

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