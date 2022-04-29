Пенза, 29 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки подтвердили 123 новых случая заражения коронавирусом, выписали 155 человек. В региональные госпитали доставили 31 ковид-пациента, сообщает 29 апреля общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 184 491 случай заражения коронавирусом. Выздоровели всего 177 936 пациентов, скончался 5791 человек, из них шестеро — за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Пензенской области до 31 мая включительно продлили режим повышенной готовности.

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