* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:23 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели мирной передачи власти от предыдущего правительства Афганистана. Об этом на церемонии в Кабуле по случаю 8-го Саура (28 апреля 1992 года — победа моджахедов над правительством доктора Наджибуллы) заявил глава МВД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани, сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

«Мы хотели мирной передачи власти от предыдущего правительства, чтобы не было вакуума власти, но враги народа не допустили этого. Но когда в Кабуле воцарилась анархия, мы приказали нашим войскам войти в Кабул», — пояснил Хаккани.

Он добавил, что во время переговоров в Дохе мулла Барадар хотел, чтобы проблемы были урегулированы мирным путём, но контрагенты выдвинули неприемлемые условия.

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Сираджуддин Хаккани сказал, что теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя обязательства перед мировым сообществом, особенно перед соседями по гарантиям, что им ничего не угрожает с территории Афганистана.

По его словам, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не нужны проблемы, а если и есть какие-либо проблемы, то «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыты для сотрудничества.

Замечания Хаккани прозвучали в связи с тем, что в последние месяцы на границе Афганистана с Ираном и Пакистаном несколько раз возникала напряжённость.