Москва, 29 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Правительство утвердило программу поддержки субъектов РФ, которая включает важное направление — предоставление инфраструктурных кредитов регионам. Об этом 29 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Сейчас по поручению президента правительство утвердило программу поддержки субъектов РФ, в том числе и для предоставления инфраструктурных кредитов. Это тоже очень важное направление работы, и это новый инвестиционный механизм, который в целом позволяет обеспечить достаточно комфортные условия жизни граждан», — заявил Мишустин.

«Конечно, необходим контроль использования этих средств… надо внимательно следить за движением средств как на федеральном, так и региональном и местном уровне. Сроки платежей должны быть минимальными», — указал он.