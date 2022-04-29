Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт число пострадавших от укусов клещей, сообщили ИА REGNUM в донском управлении Роспотребнадзора.

Macroid.ru Клещ

Так, к медикам за помощью обратились уже 323 человека, в том числе 133 ребёнка в возрасте до 14 лет. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года пострадали от укусов клещей 214 жителей Ростовской области, в том числе 103 ребёнка.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону зарегистрирован первый в 2022 году случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.