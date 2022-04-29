Оренбург, , 11:22 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование уголовного дела о скандальной реставрации объекта культурного значения – лестничного марша к реке Урал. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Спуск к реке Урал. Оренбург

В превышении должностных полномочий обвинили начальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия региона.

По версии следствия, инспектор выдала разрешения, на основании которых ООО «СКИБ», переименованное впоследствии в ООО «ИСК «Салмыш», провело строительные и реставрационные работы на лестничном спуске. При этом разрешения инспекция выдала при отсутствии проектно-сметной документации, без определения возможности выполнения типа и видов работ, применения отдельных материалов.

В результате был использован мансуровский гранит. Облицовка этим строительным материалом привела к утяжелению конструкций объекта и превышению коэффициента надежности по нагрузкам. Возникла угроза обрушения (деформации) несущих конструкций объекта культурного наследия «Спуск к реке Урал», являющегося социально-значимым памятником истории и культуры с массовым пребыванием людей. Дополнительные работы по устранению дефектов оценили почти в 44 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лестничный спуск к Уралу является визитной карточкой города. Объект начали реставрировать в 2017 году. Ремонт сопровождался скандалами.

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