Лондон, , 11:36 — REGNUM Первые политические лица Великобритании не оставили Украине никакой возможности мирно урегулировать кризис. Премьер-министр Борис Джонсон и глава МИД Лиз Трасс пошли на столь рискованный и безрассудный шаг ради собственной выгоды, считает колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

Он напомнил, что перед своим неожиданным визитом в Киев в апреле Джонсон дал президенту Украины Владимиру Зеленскому указание «не идти ни на какие уступки по отношению к России». Трасс явно стремится соперничать с ним.

Лидеры-демократы играют в военные игры, чтобы раззадорить избирателей, пишет Дженкинс, но впервые консерваторы борются за лидерство «на границах России».

Британского министра иностранных дел автор раскритиковал за «бульварные» высказывания в сложнейшей обстановке. Трасс «упивается воображаемой войной с русским медведем, которую ведет чужими руками», отметил Дженкинс.

«Джонсон и Трасс не заявляют, что вопрос о заключении Украиной соглашения должны решать Зеленский и народ его страны. Они хотят, чтобы он продолжал воевать столько, сколько потребуется для полного разгрома России. Им нужно отпраздновать победу в войне, которую они ведут чужими руками», — подчеркнул обозреватель.

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