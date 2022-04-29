Париж, 29 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Принятие Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций Франция ожидает на следующей неделе. Об этом 29 апреля заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, который, как мы ожидаем, будет принят на следующей неделе и будет охватывать нефть», — сказала Лежандр.

По её словам, давление на Россию оказывается в виде военных поставок Украине и путём санкций против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что шестой пакет санкций против России будет принят Евросоюзом «очень скоро».