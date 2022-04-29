Вашингтон, 29 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Режиссёр документального фильма об Astroworld Чарли Минн высказал своё отношение к трагедии, произошедшей на фестивале. Об этом 29 апреля пишет Page Six.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Минн считает, что в инциденте с гибелью десяти человек виновен рэпер Трэвис Скотт. «Для меня Трэвис Скотт — панк. На мой взгляд, он преступник. Десять человек погибли. Как нам это обойти?» — негодует режиссёр. «Причина, по которой он заслуживает критики и тюрьмы, заключается в том, что он знал, что существует проблема. Он узнал в толпе машину скорой помощи. Он заметил, что люди потеряли сознание, и трижды останавливал шоу. Я не говорю, что он знал, что люди мертвы, но он знал, что есть проблема», — утверждает Минн.

Добавим, что представитель Трэвиса Скотта прокомментировал фильм Минна. Он назвал картину «предвзятой», а также сообщил, что она «не является серьёзным расследованием».

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года на концерте Astroworld Трэвиса Скотта пострадали сотни людей. В результате давки погибли десять человек, в том числе девятилетний ребёнок.