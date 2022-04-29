Симферополь, 29 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Республике Крым готовы трудоустроить вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины. Об этом 29 апреля сообщила заместитель председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

«На всех пунктах пропуска стоят пункты центра занятости с информацией о том, что мы оказываем содействие в трудоустройстве. Анкетируем всех граждан, которые прибывают, с целью узнать, готовы ли они трудоустраиваться», — приводит «Крым 24» слова Романовской.

В настоящее время статус безработного получили двое переселенцев из Донбасса, им назначено пособие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Крыма заявляли о готовности трудоустраивать беженцев. В частности, речь шла о предоставлении им рабочих мест в филиалах МФЦ.